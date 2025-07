Caldo asfissiante negli uffici pubblici Naddeo Aran | ‘Basta ventilatori servono smart working e settimana corta per salvare produttività e benessere dei dipendenti

Il caldo insopportabile negli uffici pubblici sta mettendo a dura prova la produttività e il benessere dei dipendenti. Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN, si è rivolto direttamente alla Pubblica Amministrazione tramite LinkedIn, proponendo soluzioni innovative come smart working e settimane corte. È ora di affrontare questa emergenza estiva con decisione, perché il futuro del lavoro pubblico dipende anche dalla cura del suo capitale umano.

Il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo, tramite Linkedin, lancia un appello diretto alla Pubblica Amministrazione attraverso i social network. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: aran - naddeo - caldo - smart

Concorsi pubblici, Naddeo (ARAN): “Ai giovani dobbiamo raccontare il senso del lavoro pubblico, non solo lo stipendio” - Il presidente Naddeo Aran, esperto del settore pubblico, invita i giovani a scoprire il significato del lavoro pubblico oltre lo stipendio.

Caldo asfissiante negli uffici pubblici, Naddeo (Aran): 'Basta ventilatori, servono smart working e settimana corta per salvare produttività e benessere dei dipendenti; Contratti, Naddeo (ARAN): «Per medici e comparto aumenti oltre i 430 euro. Passo avanti su settimana corta e smart working»; Settimana di 4 giorni e buoni pasto anche in smart working: la bozza del nuovo contratto degli statali.

Forum PA 2025: Naddeo dell'Aran fa perno su “Smart working, settimana corta e age management" (dooj) - informazione.it - In occasione del suo primo intervento al Forum PA 2025, il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, è intervenuto su uno dei temi più attesi dell’intera manifestazione. Lo riporta informazione.it

«Più smart working per aiutare i fuori sede»: Naddeo spiega la rivoluzione in ufficio - MSN - Welfare e lavoro agile, Naddeo (presidente Aran): «Nuovi strumenti per aumentare la flessibilità e trattenere i giovani». Da msn.com