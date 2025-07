Pnrr dalla Ue sì al pagamento della settima rata Meloni | L’Italia conferma il suo primato

L’Italia continua a confermare il suo ruolo di protagonista nell’ambizioso progetto del PNRR, ricevendo dalla UE la settima rata di 18,3 miliardi di euro. Questo successo sottolinea il progresso nel raggiungimento degli obiettivi, tra cui rinnovabili, batterie e riforme finanziarie. La crescita sostenibile e gli investimenti strategici rafforzano il nostro cammino verso un futuro più green e innovativo. L’Italia si conferma così un’eccellenza europea, pronta a scrivere nuovi capitoli di sviluppo.

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di oggi l’Italia ha ricevuto la valutazione positiva al pagamento della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, adottata dalla Commissione europea in seguito al positivo conseguimento di tutti gli obiettivi previsti. Con la recente revisione tecnica, che ha aggregato in un unico traguardo i tre obiettivi connessi alle misure su rinnovabili, batterie e alla riforma del rischio finanziario associato ai contratti di acquisto per le energie rinnovabili, gli obiettivi programmati e conseguiti sono 64, suddivisi in 31 milestone e 33 target. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

