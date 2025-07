Il Monza diventa americano | Fininvest cede il 100% del capitale al fondo BLV ma Galliani resterà

Il Monza si trasforma: Fininvest cede il 100% del capitale al fondo statunitense BLV, mentre Galliani rimane alla guida. Un nuovo capitolo per il club brianzolo, che si proietta verso un futuro di ambizioni e grandi sogni, dopo la recente retrocessione in Serie B. È l’alba di una rinascita, segnata da una svolta internazionale che cambierà le sorti del Monza. La firma di questo accordo apre le porte a un nuovo ciclo di successi, e oggi è il momento di guardare avanti.

Il Monza diventa a stelle e strisce  e torna a immaginare un futuro di gloria dopo la recente e dolorosa retrocessione in Serie B. Si chiude così, in un giorno caldissimo d'estate, l'era Berlusconi-Galliani che aveva permesso al club brianzolo di salire dalla Serie C al massimo campionato italiano, dove ha giocato per due stagioni – la prima con brillantissimi risultati – prima dell'amaro verdetto: il ritorno tra i cadetti. La firma. Oggi è stato firmato l'accordo tra gli "eredi" del compianto Cavaliere  che, dopo la sua scomparsa avevano già palesato da tempo l'intenzione di non investire più nel calcio, e la nuova proprietà americana.

