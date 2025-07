Milan doppio rinforzo dal Genk | 40mln per bomber e difensore

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo organico con due colpi da 40 milioni di euro, puntando forte sul talento del Genk. La doppia trattativa, che vede i rossoneri interessati sia al bomber che al difensore belga, potrebbe rappresentare la chiave per rinvigorire la rosa di Allegri. Il calciomercato, come sempre, riserva sorprese e opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ora, tutto è pronto a cambiare: il Milan punta in alto per raggiungere nuovi traguardi.

Il Milan ha bisogno di rinforzi, come è noto, ed in sede di calciomercato emerge ora una doppia pista che può essere davvero molto interessante. Si guarda in casa Genk, noto club belga dal quale possono arrivare sia il bomber che il difensore di cui Allegri ha bisogno. Da sempre in Belgio sono emersi tanti talenti e profili interessanti, con le grandi squadre che non hanno praticamente mai tolto negli ultimi anni gli occhi da questo campionato. Con il passare del tempo da quelle parti si sta alzando sempre di più il livello, come certificato anche dalla qualità media da capogiro della Nazionale belga.

