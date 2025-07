Nessuna risposta da Rocca sull’area a rischio a Santa Palomba | il termovalorizzatore di Gualtieri va avanti

L’attesa cresce a Santa Palomba, dove il silenzio di Rocca sull’area a rischio e il proseguimento del termovalorizzatore di Gualtieri alimentano tensioni e incertezze. La Regione Lazio? Ancora in stand-by sulla richiesta del comune di Albano di dichiarare la zona ad alto rischio ambientale. La questione rimane aperta, con le comunità che attendono risposte chiave per il loro futuro. La situazione richiede attenzione e decisioni immediate: il tempo scorre.

Il presidente della Regione Lazio dovrebbe esprimersi sulla richiesta da parte del comune di Albano di istituire un'area elevato rischio di crisi ambientale nella zona dell'impianto. Per ora, tuttavia, non è arrivata alcuna risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

