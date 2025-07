Delitto di Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, resta in semilibertà. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale, confermando l’ordinanza del 9 aprile che gli permette di beneficiare di questa misura. Un tema che alimenta ancora dibattiti e riflessioni sulla giustizia e l’applicazione delle pene alternative. La vicenda, infatti, continua a suscitare emozioni e interrogativi nella società italiana.

Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio a Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.

