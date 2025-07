Omicidio Garlasco nessuno scontro ad Alberto Stasi | resta in semilibertà

Nel complesso e delicato caso di Garlasco, la decisione della Cassazione di confermare la semilibertà di Alberto Stasi ha suscitato molte riflessioni. La sentenza si inserisce in un contesto giudiziario che continua a far discutere, lasciando aperti interrogativi e opinioni contrastanti sulla giustizia e sulla riabilitazione. Restiamo aggiornati su un fronte che rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediática.

Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d’Appello di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio a Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio Garlasco, nessuno scontro ad Alberto Stasi: resta in semilibertà

In questa notizia si parla di: stasi - alberto - resta - semilibertà

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

I contenuti "agghiaccianti" nel computer di Alberto Stasi. Ieri a Quarta Repubblica L'incontro con Porta e Occhetti a cui fa riferimento Gianluca Zanella è disponibile sul nostro canale YouTube. Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Alberto Stasi rimane in semilibertà; Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale; Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale.