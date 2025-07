Delitto di Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà Respinto il ricorso della procura generale

Il caso di Garlasco ritorna sotto i riflettori: l’ultima decisione della Cassazione ha confermato la semilibertà di Alberto Stasi, respingendo il ricorso della Procura Generale. Un verdetto che riaccende le discussioni sulla giustizia e le pene alternative. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, continua a dividere opinioni e a suscitare interrogativi sulla tutela della verità e dei diritti. La questione rimane aperta: fino a quando questa storia terrà il pubblico col fiato sospeso?

Alberto Stasi resta in semilibertà. L a Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio all'uomo, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. I magistrati milanesi avevano chiesto l'annullamento dell'ordinanza con cui l'11 aprile il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso l'allora fidanzato della vittima, in carcere dal 2015, al regime di semilibertà. Martedì mattina si è tenuta l' udienza cartolare (senza le parti in aula e con l'analisi da parte dei giudici del ricorso, delle osservazioni del pg della Cassazione e di memorie della difesa Stasi).

