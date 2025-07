Thunderbirds Lampi nella Notte | mostra internazionale per raccontare la liberazione della Valle Telesina

Scopri la straordinaria mostra “Thunderbirds, Lampi nella Notte. Ottobre 1943 in Valle Telesina”, un evento che ripercorre con emozione e rigore storico la liberazione di questa fertile valle. Inaugurata domenica 6 luglio 2025 con una cerimonia pubblica e un suggestivo corteo storico, l’esposizione, ospitata nell’ex imbottigliamento delle Terme di Telese, ci invita a rivivere anche gli episodi più drammatici di quel periodo, rendendo la memoria un patrimonio condiviso.

Sarà inaugurata domenica 6 luglio 2025, con una cerimonia pubblica e un corteo storico, la mostra “Thunderbirds, Lampi nella Notte. Ottobre 1943 in Valle Telesina”, organizzata dall’Istituto Storico Sannio Telesino in collaborazione con il Dipartimento di Storia Contemporanea dell’Università Statale dell’Oklahoma, la Città di Telese Terme e le Terme di Telese. La mostra sarà ospitata nell’edificio dell’ex imbottigliamento delle Terme, recentemente restituito alla città dopo una lunga ristrutturazione, e resterà aperta al pubblico fino al 12 ottobre 2025. Attraverso documenti, fotografie inedite e oggetti d’epoca, l’esposizione racconta per la prima volta il passaggio, nell’ottobre del 1943, della 45ª Divisione di Fanteria statunitense, nota come “Thunderbirds”, che contribuì alla liberazione della Valle Telesina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

