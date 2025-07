Premio Biagio Agnes 2025 stasera su Rai1 | i conduttori e tutti vincitori del Premio Internazionale di Giornalismo

Stasera su Rai1 torna il prestigioso Premio Biagio Agnes 2025, un evento imperdibile dedicato ai protagonisti del giornalismo, dell'informazione e della comunicazione. Nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna, scopriremo i vincitori della XVII edizione e ascolteremo i loro emozionanti discorsi. Non perdete l’appuntamento con questa celebrazione di talento, coraggio e dedizione che rende grande il nostro giornalismo italiano.

Torna il Premio Biagio Agnes 2025 su Rai1: tutti i vincitori della XVII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione. Premio Biagio Agnes 2025, quando in tv. Stasera, martedì 1 luglio 2025, in seconda serata su Rai1 va in onda la XVII edizione del Premio Biagio Agnes 2025 – Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione. A presentare l’evento dalla splendida cornice di Piazza di Spagna a Roma ritroviamo Mara Venier e Alberto Matano. Come sempre il Premio Biagio Agnes premia la passione e talento, ma anche il rigore e la serietĂ , nel rispetto di una professione che, raccontando la realtĂ senza condizionamenti, costituisce uno dei cardini della democrazia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it