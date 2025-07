Alessia Marcuzzi esclusa ma non troppo cosa farà a settembre su Rai 1

Alessia Marcuzzi esclusa ma non troppo: cosa ci riserva settembre su Rai 1? La sua assenza dai palinsesti ha acceso il dibattito, ma la conduttrice potrebbe non essere fuori dai giochi. Dopo l’esperienza a Sanremo e gli ultimi progetti, si vocifera di nuove opportunità all’orizzonte. La Pinella, infatti, sembra pronta a riemergere, confermando che il ritorno di Alessia è soltanto un arrivederci. Resta da scoprire quale sarà il suo prossimo passo nel mondo della televisione.

Alessia Marcuzzi fuori dalla Rai? Non proprio. Alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione ha fatto molto rumore l’assenza de La Pinella. I suoi programmi, Boomerissima ed Obbligo o veritĂ , non sono stati confermati dalla tv di Stato per i prossimi mesi (complici anche gli ascolti non proprio esaltanti). E la conduttrice, che quest’anno ha avuto anche l’occasione di condurre una serata del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, non è stata coinvolta in nuovi progetti. Non si tratta però di un’esclusione vera e propria. Alessia Marcuzzi sarĂ ancora su Rai 1. A settembre Alessia Marcuzzi tornerĂ a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove da qualche tempo ha preso il posto di Loretta Goggi. 🔗 Leggi su Dilei.it