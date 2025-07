Cnpr forum Istruzione e formazione le sfide da vincere

Nel contesto del CNPR Forum dedicato all'istruzione e formazione, si evidenziano sfide cruciali per il futuro. La nuova filiera 4+2 rappresenta un cambio di paradigma, integrando percorsi tecnici e professionali in modo innovativo e più efficiente. Questa strategia apre nuove opportunità per gli studenti, rendendo più competitivo il loro ingresso nel mondo del lavoro. Negli altri Paesi, il 90% degli...

“Abbiamo avviato una fase sperimentale con la nuova filiera 4+2, che integra i percorsi professionali con quelli tecnici, riducendo il percorso di studi a quattro anni più due anni negli ITS Academy. Questa opportunità consente agli studenti di intraprendere percorsi tecnologici altamente innovativi, qualificando il diploma e puntando a rendere i giovani più appetibili per le imprese e le aziende del territorio. Negli altri Paesi, il 90% degli studenti usciti dagli ITS trova un’occupazione, e anche in Italia, dopo un solo anno di sperimentazione, stiamo registrando risultati incoraggianti. Per consolidare questi risultati servirà ancora tempo, ma già ora si rileva un aumento delle iscrizioni nelle scuole che hanno attivato questa filiera, grazie a un orientamento mirato svolto dai docenti su indicazione del Ministero, con l’obiettivo di riqualificare questi istituti e offrire esperienze lavorative attraverso il PTCO. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cnpr forum, senza il contributo umano l'IA può generare disservizi - Il CNPR Forum si propone di analizzare come l’Intelligenza Artificiale, senza il contributo umano, possa generare disservizi.

