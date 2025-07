Terzo rifiuto al suicidio assistito | continua la battaglia di Martina Oppelli malata di sclerosi multipla

Martina Oppelli, coraggiosa combattente contro la sclerosi multipla, si trova nuovamente di fronte a un rifiuto delle autorità italiane nel suo diritto al suicidio assistito. Dopo anni di battaglie e speranze, la sua voce si leva forte, spingendola a considerare alternative in Svizzera, dove il rispetto per la scelta individuale sul fine vita è più tollerato. Un caso che apre una riflessione sulla libertà di decidere del proprio destino. Continua a leggere.

Martina Oppelli, da vent’anni affetta da sclerosi multipla e tetraplegica, si vede negare per la terza volta il diritto al suicidio assistito dalle autorità sanitarie italiane. Di fronte a questo rifiuto, la donna sta valutando di rivolgersi alla Svizzera, dove il fine vita è regolato in modo più permissivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da "La Repubblica" Martina Oppelli da venti anni è affetta da sclerosi multipla, tetraplegica, e da tempo lotta per porre fine alla sua esistenza attraverso il suicidio assistito. Triestina, 49 anni, ha presentato una nuova opposizione, la terza, al rifiuto dell'azienda Vai su Facebook

