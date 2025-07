Volley cominciano i Campionati Europei under 16 femminili | subito Italia-Lituania

con entusiasmo e professionalità per preparare al meglio le giovani atlete italiane. La sfida contro la Lituania segna il primo passo di un torneo che promette emozioni e grandi prestazioni. È il momento di tifare Italia e seguire con passione questa avventura europea, dove il talento e la determinazione delle ragazze saranno protagonisti. La squadra è pronta a scrivere una nuova pagina di storia nel volley giovanile.

Domani, mercoledì 2 luglio, in Albania e Kosovo, cominceranno i Campionati Europei under 16 femminili di volley: il debutto ufficiale dell’Italia al Tirana Olympic Park contro la Lituania. Prenderanno il via domani, mercoledì 2 luglio, in Albania e Kosovo, i Campionati Europei under 16 femminili. Dopo aver concluso l’ultimo collegiale al Centro Federale Pavesi di Milano, durante il quale il tecnico azzurro Monica Cresta ha potuto lavorare più intensamente in vista dell’importante appuntamento, le quattordici azzurrine selezionate sono partite alla volta di Tirana (Albania), dove resteranno fino al 13 luglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

VOLLEY Le Titane hanno battuto l’Islanda 3-0 ai campionati europei in corso a Dublino Federazione Sammarinese Pallavolo Vai su Facebook

Europei U16 femminili: Monica Cresta presenta il torneo delle Azzurrine; Volley/ Europei SCA femminili: San Marino batte l'Irlanda e vede una medaglia; L’Italia supera in rimonta 3-2 la Spagna, chiude al primo posto e conquista la qualificazione ai Campionati Europei.

Europei SCA femminili di volley: oro alla Scozia, argento a San Marino - Nell’ultima partita dell’ultima giornata degli Europei SCA di Dublino, la Scozia batte per 3 a 1 l’ Irlanda e “relega” ufficialmente San Marino al secondo posto di questa edizione dell’Europeo. Scrive newsrimini.it

Volley femminile, Europei SCA: oro alla Scozia, argento a San Marino - Le britanniche battono le padrone di casa e si assicurano il primo posto. Segnala altarimini.it