Garlasco Stasi resta in semilibertà | Cassazione respinge ricorso

La vicenda di Stasi a Garlasco ha catturato l'attenzione di tutti: il 41enne, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ottiene il semilibertà, potendo uscire di giorno per lavorare e rientrare la sera. Tuttavia, la Procura generale ha presentato un ricorso per annullare questa decisione, riaccendendo i riflettori su un caso che continua a scuotere l’opinione pubblica e a sollevare importanti questioni sulla giustizia e la riabilitazione.

Il 41enne, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, può uscire dal carcere (e rientrare la sera) per lavorare e non solo. Ma la Procura generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, Stasi resta in semilibertà: Cassazione respinge ricorso

In questa notizia si parla di: garlasco - stasi - resta - semilibertà

Delitto di Garlasco, lo strano sms di Paola Cappa: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” - Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a suscitare polemiche e misteri. Un nuovo indizio, rappresentato da uno strano sms di Paola Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, riaccende i riflettori sul caso.

Una buona notizia su una questione che era già stata chiarita. #Garlasco Vai su X

Per l’avvocata di Stasi potrebbero esserci state altre due persone sulla scena del crimine ed è sicura che l’impronta numero 33 attribuita a Sempio contenga materiale biologico, o sangue o sudore. Come faranno i consulenti della difesa ad accettarlo visto che Vai su Facebook

Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale; Delitto di Garlasco. Alberto Stasi resta in semilibertà. Respinto il ricorso della procura generale; Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione respinge il ricorso della Procura generale.