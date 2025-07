Alessandro è in digiuno per Gaza come Marinella e Michela Una catena di cittadini e di umanità

Alessandro 232, medico del servizio pubblico e padre come tanti, ha deciso di digiunare per Gaza, un atto di solidarietà che unisce cittadini e umanità. Come Gandhi insegnava, digiunare è pregare con il corpo, un gesto potente che testimonia il nostro dolore e la nostra speranza. In un mondo in cui la guerra tocca tutti, domandiamo: quando finirà questa sofferenza inutile e quale sarà il nostro ruolo nel fermarla?

“Gandhi diceva che digiunare per lui equivaleva a pregare con il corpo”. Alessandro Rinaldi è un medico del servizio pubblico. Sua figlia frequenta lo stesso asilo del mio. Parliamo spesso di ciò che accade nel mondo. Non è vero che alle persone la guerra non interessa. Non restiamo indifferenti. Non c’è giorno, infatti, in cui non ci domandiamo quando finirà e perché non contiamo nulla. Perché non basta che le piazze del mondo intero urlino “pace”. Oggi ho controllato le temperature mentre preparavo mio figlio per il centro estivo. Sarà una settimana rovente, caldo record. D’istinto ho cercato il meteo di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alessandro è in digiuno per Gaza, come Marinella e Michela. Una catena di cittadini e di umanità

