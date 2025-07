Aversa isole ecologiche chiuse da 5 anni Usb | Fondi da 250mila euro mai spesi necessaria bonifica degli impianti

Le isole ecologiche di Aversa, chiuse da cinque anni e abbandonate in totale stato di degrado, rappresentano un grave problema ambientale e di gestione dei rifiuti. Con fondi mai spesi di 250mila euro e impianti da bonificare, la città rischia di perdere un importante patrimonio per la tutela del territorio. È giunto il momento di intervenire concretamente e restituire a Aversa un sistema di raccolta efficiente e sostenibile.

Da cinque anni le isole ecologiche di Aversa, situate in via Cappuccini e via Perugia, versano in uno stato di totale abbandono. I due centri di raccolta, un tempo attivi per il conferimento dei rifiuti ingombranti, oggi sono chiusi e inutilizzabili. Aversa, isole ecologiche chiuse da 5 anni. Usb: “Fondi da 250mila euro mai spesi, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, isole ecologiche chiuse da 5 anni. Usb: “Fondi da 250mila euro mai spesi, necessaria bonifica degli impianti”

In questa notizia si parla di: aversa - isole - ecologiche - anni

Aversa - Ambiente, solo spot via social e ordinario fatto passare per straordinario: l'affondo dei Galluccio; A 2 anni dalla chiusura partono i lavori per riaprire l'isola ecologica; Ad Aversa isole ecologiche interrate e nuovo calendario della raccolta differenziata |.

Aversa, rifiuti in strada: «Adesso stop al degrado» - Il Mattino - Isole ecologiche di via Cappuccini e via Perugia quasi interamente recuperate, mentre ad Aversa sorgono cumuli di sacchetti. Scrive ilmattino.it

"Isole ecologiche, finalmente l’avete capito" - Il Resto del Carlino - Dopo 8 anni di proposte, il Comune di Pesaro ha accolto l'idea di isole ecologiche in centro storico per migliorare il decoro urbano e introdurre la tariffa puntuale. Riporta ilrestodelcarlino.it