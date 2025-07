La Rsa nega l’accetto al Garante | scoppia la polemica

La recente decisione della RSA di negare l’accesso al garante ha scatenato una vivace polemica. Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive, ha annunciato un’azione decisa: invierà una diffida ufficiale alla direzione della struttura, coinvolgendo prefettura, regione e ASL. Un episodio che solleva importanti domande sulla tutela dei diritti e sulla funzione di controllo del garante: il rispetto della dignità deve essere un valore imprescindibile.

"N on faccio visite di cortesia o di piacere, svolgo una funzione di terzietà per monitorare se in questi luoghi le persone sono private di diritti e dignità: nei prossimi giorni invierò una comunicazione di formale diffida alla direzione della Rsa che invierò per conoscenza alla prefettura, alla regione a alla As l": così Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dopo che gli è stato negato l'accesso a "Villa Maria", la residenza sanitaria che ospita anche minori stranieri non accompagnati di Cervinara, in provincia di Avellino.