Tennis Sinner vince il derby con Nardi e avanza a Wimbledon

Wimbledon sorride a Jannik Sinner, che con un match impeccabile ha superato Luca Nardi nel derby italiano, avanzando al secondo turno del prestigioso torneo. Con un servizio inarrestabile e una crescita di livello durante la partita, il talento azzurro conferma la sua grande forma. La vittoria di oggi rappresenta un passo importante nel cammino verso il sogno di conquistare il famoso trofeo. Sinner vince così la...

Roma, 1 lug. (askanews) – Buona la prima a Wimbledon per Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo ha battuto all’esordio Luca Nardi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Un debutto senza grandi difficoltà per Sinner che dopo qualche incertezza nel primo set è salito esponenzialmente di livello nel secondo set. Fondamentale il servizio: 90% di punti con la prima e appena 12 punti persi al servizio. Sinner vince così la 75esima partita in carriera nei major e sale 15-0 nei derby. Jannik tornerà in campo giovedì contro l’australiano Vukic L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

