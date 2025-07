Prevenzione sui territori accordo tra Lilt e Anci

Un altro passo decisivo nella prevenzione oncologica si compie grazie all’accordo tra LILT e ANCI, simbolo di un nuovo protagonismo dei territori nella lotta ai tumori. Questo protocollo, firmato a Roma e valido dal 2025 al 2028, rafforza l’alleanza e apre la strada a interventi più efficaci e capillari sul territorio. Per un’Italia più sana e consapevole, il futuro della prevenzione passa anche da questa sinergia tutta italiana.

“Un ulteriore importante passo verso un nuovo protagonismo dei territori nella lotta ai tumori”. Così il presidente della Lilt di Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico in relazione al nuovo Protocollo d’intesa siglato a Roma dal presidente Nazionale della Lega Italia per la Lotta contro i Tumori, Francesco Schittulli con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per il triennio 2025–2028. Il documento rinnova e potenzia l’alleanza tra LILT e Comuni italiani, con l’obiettivo di promuovere interventi congiunti in materia di prevenzione oncologica, corretti stili di vita, contrasto ai fattori di rischio e promozione del benessere nei contesti urbani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it