UFFICIALE – Monza cambia proprietà il club passa a Beckett Layne Ventures

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo: la cessione del 100% delle quote a Beckett Layne Ventures segna un’importante svolta nella storia del club brianzolo. Con questa operazione, il Monza apre le porte a un futuro ricco di nuove opportunità e sfide, portando avanti una strategia di crescita ambiziosa e innovativa. L'epoca di trasformazione è appena iniziata, e il club è pronto a volare alto come mai prima d’ora.

Il Monza volta pagina. Con una nota ufficiale, la società brianzola ha annunciato la cessione del 100% del capitale sociale a Beckett Layne Ventures (BLV), sancendo un importante cambio di proprietà che apre una nuova fase nella storia del club. CAMBIO – L’operazione di cessione del Monza, come precisato dal comunicato, avverrà in due fasi: nell’immediato verrà trasferito l’80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quella data, Fininvest – precedente proprietaria – manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione. Il passaggio di proprietà arriva in un momento cruciale per la società, reduce dalla retrocessione in Serie B. 🔗 Leggi su Inter-news.it