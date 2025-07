Escheria coli divieto di balneazione in 5 punti della Romagna | ecco dove

L’estate in Romagna si presenta all’insegna della prudenza: i divieti di balneazione a causa della presenza di Escherichia coli hanno portato alla chiusura di cinque punti strategici lungo la costa. Ravenna, Rimini e altri comuni hanno adottato misure necessarie per tutelare la salute dei bagnanti, anche se ciò significa rinunciare ai tradizionali tuffi. Scopriamo insieme dove sono le aree interessate e come garantire un’estate sicura e serena.

Ravenna, 1 luglio 2025 – Niente tuffi al mare, nonostante il gran caldo, a Lido di Classe nel tratto di 250 metri a nord della foce del Savio e a Lido di Savio nel tratto compreso tra i 350 metri a sud della foce del Savio e i 150 metri a nord dello scolo Cupa. Niente bagni neanche in due punti del litorale di Rimini: a Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria a 100 metri dalla foce dell’Uso. E anche in tutto il tratto di mare prospiciente il territorio di Savignano sul Rubicone. Le ordinanze del divieto di balneazione sono state emesse dal Comune di Ravenna, di Savignano (quelle di Rimini arriveranno a breve) a seguito delle analisi condotte sulla qualità del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escheria coli, divieto di balneazione in 5 punti della Romagna: ecco dove

In questa notizia si parla di: punti - escheria - coli - divieto

La relazione del massimario della Cassazione – pubblicata il 23 giugno – fa a pezzi il divieto per la cannabis light: ovvero il “famigerato” (per gli imprenditori della canapa) articolo 18 del decreto sicurezza. Approvato l’11 aprile, da quel giorno i negozi che ven Vai su Facebook

Escheria coli, divieto di balneazione in 5 punti della Romagna: ecco dove; Mare, inizia la stagione e scattano i primi divieti di balneazione; Mare di Napoli inquinato: divieto di balneazione in quattro punti.

Divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe e Lido di Savio - Ordinanza del Comune di Ravenna dopo il superamento dei limiti di Escherichia coli: nuovo campionamento già effettuato, attesa per i risultati di domani ... Scrive ravenna24ore.it

Divieto di balneazione: cos'é l'Escherichia Coli - Il Resto del Carlino - L'Escherichia Coli, un batterio rilevato in concentrazioni anomale nei campioni raccolti in vari punti della Riviera, è all'origine del divieto di balneazione di 28 zone ... Da ilrestodelcarlino.it