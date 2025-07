Donald Trump | celebra le due vittorie con il nuovo profumo Victory 45-47

Donald Trump, figura iconica e controversa, celebra le sue storiche vittorie elettorali con un gesto originale: il lancio della linea di profumi “Victory 45-47”. Questa edizione limitata, pensata sia per uomini che per donne, unisce il mondo del glamour a quello della politica, creando un simbolo di successo e conquista. Ma cosa c’è dietro questa fragranza che porta il suo nome? Scopriamolo insieme.

Per celebrare le sue due vittorie elettorali che lo hanno reso il 45mo e il 47mo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha lanciato una linea di profumi. Si chiama “Victory 45-47” è una fragranza per uomini e donne ed è un’edizione limitata. NUOVA LINEA DI PROFUMI – Si chiama “Victory 45-47” la nuova linea di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

