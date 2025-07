Leoni Juve è duello Milan-Inter? Arrivano importanti novità sul futuro del promettente difensore del Parma | ecco cosa filtra sui bianconeri Ultimissime

Il duello tra Milan e Inter per il giovane Giovanni Leoni si infittisce, ma ora emergono importanti novità sul futuro del promettente difensore del Parma. Classe 2006, il suo talento sta catturando l’attenzione dei top club italiani, tra cui Juventus. Quali sono le ultime indiscrezioni? Scopriamo insieme cosa filtra sui bianconeri e le mosse più recenti di un calciomercato che si infiamma.

Leoni Juve, è duello Milan-Inter? Novità sui bianconeri ed il futuro del promettente difensore classe 2006. Che cosa filtra. Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, sta diventando uno degli obiettivi più discussi del calciomercato italiano. Con le sue prestazioni in Serie A, il giovane talento ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più importanti del nostro campionato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nonostante la volontà fermissima del Parma di non cedere il suo gioiello, Leoni è al centro di un vero e proprio derby di mercato, con Inter, Milan e Juventus pronte a darsi battaglia per il suo acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve, è duello Milan-Inter? Arrivano importanti novità sul futuro del promettente difensore del Parma: ecco cosa filtra sui bianconeri. Ultimissime

In questa notizia si parla di: difensore - leoni - juve - duello

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

Giovanni Leoni nel mirino, duello con Tottenham, Barcellona e Juventus; Le big su Leoni: si prospetta un duello tra Milan e Juventus per il centrale; Mercato Juve, non solo Leoni: testa a testa con l'Inter.

Calciomercato, duello tra Milan e Inter per Leoni: la situazione attuale - 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Giovanni Leoni, classe 2006, difensore centrale del Parma e pezzo pregiato del calciomercato estivo: lo vogliono Juventu ... Si legge su informazione.it

Juventus, Cherubini non fa sconti su Leoni: l’ex d.s. ora al Parma fa muro, poi rivela il rimpianto in bianconero - del Parma Cherubini, che fu braccio destro e poi sostituto di Paratici alla Juventus, non ha alcuna intenzione di cedere Leoni ai bianconeri ... sport.virgilio.it scrive