Napoli-Garnacho, gli aggiornamenti. E Danilo…

: diseguito alcini tratti dell’editoriale di Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, sul sito www.tuttomercatoweb.com. Ildopo la cessione di Kvara è alla ricerca di un giocatore di primissimo livello. Tutto il budget non sarà investito ma se ci sarà l’opzione giusta il club azzurro si potrebbe spingere fino a 50 milioni di euro.è il preferito ma il Manchester United per ora non ha aperto alla cessione almeno a questa cifra. Su di lui c’è anche il Chelsea., anche se la strada pesembra in salita.“Insomma la strada è tutta in salita ma alla fine del mercato mancano ancora più di due settimane per cui non sono da escludere eventuali sorprese. Intanto se dovesse partire Ngonge con destinazione Como, il club partenopeo potrebbe decidere di affondare il colpo per Yeremay Hernández del Deportivo, anche se il club spagnolo per venderlo vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni di euro”.