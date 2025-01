Secoloditalia.it - Medio Oriente, è finalmente tregua: liberate tre giovani israeliane. L’Italia esulta: “Ora la pace”

Ore di attesa, tensioni, annunci, smentite, poi la conferma, nel tardo pomeriggio:iniziata e primi tre tre ostaggi liberati nell’operazione di scambio di “prigionieri” concordati tra Hamas e Israele. Nelle mani del Comitato internazionale della Croce rossa internazionale, direttamente dai tunnel di Gaza, sono arrivate tredonneprese in ostaggio il 7 ottobre del 2023, Romi Gonen, Emily Damari, e Doron Steinbrecher, prevelate ad essere prese in carico dall’Idf nella zona del corridoio di Netzarim. Pochi minuti dopo, il commovente abbraccio con le madri, le prime ad essere informate della liberazione, in una giornata che potrebbe diventare storica o restare solo una parentesi felice nell’atroce conflittorientale. La liberazione avveniva mentre le truppesi ritiravano da due località a nord di Gaza City a segnare l’inizio della, prima della liberazione, da parte di Israele, di 90 prigionieri palestinesi che saranno come parte del primo scambio con gli ostaggi a Gaza.