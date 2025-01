Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2025 in DIRETTA: comincia la gara!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Iserbyt sta provando ora a imporre il ritmo, van Aert risale.15.11 Vandeputte si è messo in testa, ma bene anche Iserbyt.15.10 SI PARTE!15.08 Tutto pronto per l’inizio della, i corridori sono nella zona di partenza. Pubblico strepitoso ad accogliere questo evento.15.05 A provare a fermare il fenomeno della Visma i connazionali Michael Vanthourenhout e Thibau Nys: saranno loro i principali ostacoli tra van Aert e la vittoria.15.01 Il grande assente è Mathieu van der Poel: l’olandese è ancora fermo per i problemi alle costole e l’obiettivo per lui sarà il Mondiale.14.57 Domenica che vedrà Wout van Aert come grande protagonista: il belga proverà a vincere da solo proprio come accadde lo scorso anno.14.53 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa dideldi(Spagna).