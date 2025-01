Ilfattoquotidiano.it - L’arte della seduzione secondo Re Giorgio: l’uomo di Emporio Armani seduce con lo sguardo (e la cravatta)

In un’epoca in cui le relazioni nascono a tavolino, orchestrate dagli algoritmi delle app di incontri,riaccende la scintilla, quella vera, fatta di sguardi, gesti e, soprattutto, di abiti scelti con cura. Nella stessa giornata in cui una pelliccia leopardata si trasforma in “power dress” da Dolce & Gabbana,, in una delle sue collezioni più riuscite, svela un uomonte e raffinato, che fa viaggiare con la mente e rimette al centro una sana mascolinità. La sfilata Autunno/Inverno 2025-2026, andata in scena nella serata di sabato 18 gennaio in via Bergognone davanti a un parterre di ospiti tra cui Toby Wallace, Matteo Oscar Giuggioli, Elia Nuzzolo, Mattia Carrano, i Santi Francesi e lo schermidore Tommaso Marini, è un inno aldi “se-ducere”, di condurre a sé con eleganza e personalità.