La condizione umana – Luoghi di libertà nell’era digitale convegno con Fontana

ROMA – Lunedì 20 gennaio, alle ore 9.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "La condizione umana – Luoghi di libertà nell'era digitale". Messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana (foto). Introduce Luciano Violante, presidente di Futuri probabili, Associazione per la formazione del capitale umano. Conclude Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia accademia per la vita. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.