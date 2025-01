Quotidiano.net - Imogen denuncia l'aggressione organizzata di Capodanno a Milano

"Mi hanno afferrato le braccia e le mani, così non potevo difendermi. Mentre un gruppo mi ha circondato in quella che sembrava una, più uomini contemporaneamente hanno iniziato a molestarmi: è un lungo racconto quello che, la diciannovenne inglese che dovrà essere sentita dalla Procura disulle violenze diin piazza Duomo, ha fatto al Daily Mail. La decisione di parlare, ha spiegato, è stata presa per dissipare la disinformazione online e "assicurarmi che la nostra storia venga ascoltata". Falso, secondo la ragazza, che gli assalitori avessero bandiere palestinesi. "Sono veramente sconvolta dopo aver letto molti articoli secondo cui si è trattato di un fatto di religione, indirettamente dando la colpa all'Islam, mentre sostenevano che il nostro attacco fosse Taharrush Gamea.