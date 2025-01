Quotidiano.net - I riformisti a Orvieto. Gentiloni incalza Schlein: "Si occupi di sicurezza"

De Robertis I democristiani non sono mai morti, e in fondo Paoloè stato sempre un democristiano. Così con il linguaggio felpato degno dei tempi gloriosi della Repubblica che d’altro canto lo ha sempre contraddistinto, al termine di un’ora di discorso sulla politica estera e il debito europeo (i titolisti delle agenzie stavano già tagliandosi le vene), l’ex premier ha piazzato le due zampate che faranno discutere, e che potrebbero riaprire un po’ di questioni all’interno del Pd, e non è detto che tuttto si fermi lì. Durante l’annuale convegno di Libertà Eguale (l’associazione di Morando, Toni e Ceccanti che riunisce l’anima liberal e socialista della sinistra) in cui figurava come la guest star e che rappresentava di fatto il suo ritorno alla politica italiana,ha prima lodato la segretaria dem Elly(un topos letterario per ogni democristiano che voleva attaccare un avversario) e poi ha sganciato il suo siluro.