Oasport.it - Europei short track 2025 oggi in tv: orari 19 gennaio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Terza e ultima giornata di gare,domenica 19, alla Joynet Arena di Dresda (Germania), sede dell’edizionedeglidi. Sull’anello di ghiaccio tedesco si assegneranno gli ultimi titoli in ballo. Nel day-2 due ori e quattro medaglie per l’Italia e ci sono possibilità per rimpinguare il bottino in questa competizione.Si chiuderà il cerchio con l’assegnazione dei restanti cinque titoli, ovvero 1.000 metri e staffetta maschili, 500 e 1.500 metri femminili, staffetta mista. Arianna Fontana vorrà dare un grande contributo alla causa, come è accaduto ieri. Nonostante lo scoccare delle lancette, la campionessa valtellinese è sempre in grado di differenza e ieri l’ha dimostrato ampiamente.Tra gli uomini anche Pietro Sighel vorrà fare la propria parte e trascinare i suoi compagni a fare il meglio possibile.