Ilfattoquotidiano.it - Atletica, a 15 anni corre in 7?23 sui 60 metri: Doualla è già la quarta italiana più veloce di sempre – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La giovanissima Kelly Ann, 15enne sprinter lombarda, non finisce di stupire. Ieri, sulla pista del PalaCasali di Ancona, ha vinto la gara dei 60del memorial Alessio Giovni,tappa del World Indoor Tour,ndo in 7?23. Un tempo eccezionale per una ragazza della sua età che è già diventato il nuovo primato europeo della categoria under 18, battendo il 7?24 che l’olandese N’Ketia Seedo ottenne nel 2020.Nata a Pavia da genitori del Camerun nel 2009, ad Ancona sembrava una sprinter di grande esperienza, di quelle che non si vedevano in giro da un bel po’ di tempo: ha mangiato come niente fosse la pista a suon di falcate, con le altre atlete che quasi boccheggiavano, ma in soli 60erano già un’ombra lontana da lei. Con questo tempoè diventata anche ladia livello assoluto: il record nazionale, stabilito l’anno scorso, appartiene a Zaynab Dosso con 7?02.