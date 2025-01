Ilrestodelcarlino.it - Vigor, gara delicata. Vincere con l’Isernia

Per la partita piùdell’anno, laha bisogno del calore del suo pubblico. Inutile negare che un altro passo falso metterebbe in forte discussione il lavoro di mister Antonioli così come tutte le scelte della società, più volte criticata dalla piazza nelle ultime settimane. L’obiettivo è reagire, gettare il cuore oltre l’ostacolo e tornare alla vittoria. Un obiettivo ancor più alla portata se la squadra potrà contare sul tifo degli appassionati senigalliesi. "I nostri tifosi devono continuare a sostenerci - dice Christian Romagnoli, il direttore operativo della-. Hanno sempre motivato il gruppo e spronato l’ambiente, nonostante le difficoltà. Chiediamo loro di continuare a farlo con la stessa passione in un momento che effettivamente è piuttosto delicato. Abbiamo bisogno del popolo rossoblu, li aspettiamo al Bianchelli".