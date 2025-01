Lortica.it - Medioetruria, Confindustria fa Ponzio Pilato: meglio asfalto che binari?

Le categorie economiche di artigiani e commercianti della provincia di Arezzo si compattano e chiedono con forza una stazione AV a Rigutino, considerandola un’opportunità strategica per il territorio. Ma c’è un grande assente al tavolo del consenso:Toscana Sud, che preferisce puntare su strade e autostrade anziché su rotaie e alta velocità.In una nota congiunta, Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato sottolineano che il progettoè fondamentale per il futuro economico e sociale della zona. “È il momento di abbandonare divisioni e rivalità, costruendo un fronte comune a favore del bene collettivo,” affermano con determinazione. E mentre tutti si schierano,sceglie la via del disimpegno.L’organizzazione via Roma sembra lavarsene le mani, citando come priorità la realizzazione della Due Mari e della terza corsia dell’Autosole.