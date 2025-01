Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra rimane in scia all’avversaria nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.002-3 GAME! Con una volee deliziosa di dritto la toscana chiude il game.40-30 Questa volta l’ucraina è precisa ed efficace con il rovescio lungolinea.40-15 Nonin campo il rovescio di.30-15 Non passa il rovescio diin uscita dal servizio.30-0 Termina per pochissimo in corridoio il dritto incrociato giocato dall’ucraina.15-0 Larga la risposta dicon il rovescio.1-3 GAME! Punto spettacolare: lob delcontenuto dall’ucraina con una veronica, poi l’ex numero tre del mondo gioca un passantino stretto di dritto imprendibile che le consegna il game.