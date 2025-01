Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 20-39, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: buona partita contro i campioni di tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 Il sognono però non è finito qui. L’tornerà in campo martedì serala terza del gruppo A. Gli azzurri proveranno ad essere protagonisti in quel di Herning anche nel Main Round.22.00 Il player of the match è Emil Nielsen, che ha parato quasi con il 50% di parate.60? Rete di Pytlick negli ultimi secondi utili.termina sul punteggio di 39-20 per i danesi.60? Gol di Leo Prantner che passa tra le gambe del portiere avversario.20-38.60? Pablo Marrochi penetra, va fino in fondo e guadagna un tiro dai 7 metri.59? Tiro violento di Madsen che dal centro va in elevazione e trova la terza rete della propria19-38.58? Bellissima rete di Angiolini che trova un tiro potente e preciso verso il secondo palo.