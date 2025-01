Ilfogliettone.it - La prima fase della pace: liberazione di ostaggi e prigionieri, aiuti umanitari a Gaza. Il piano dell’Idf

Dopo mesi di scontri che hanno inflitto alla Striscia diun bilancio spaventoso di almeno 46mila morti palestinesi, un raggio di speranza ha perforato l’oscuritàguerra. Israele e Hamas hanno siglato un accordo di cessate il fuoco, destinato a entrare in vigore alle 8:30 ora locale di domenica 19 gennaio (le 7:30 in Italia), promettendo di cambiare il corsostoria in questa regione martoriata dal conflitto.Il risultato di questo accordo è stato macchinoso, mediato con fermezza dagli Stati Uniti e dal Qatar. Doha è stata il teatro di queste trattative epocali, dove ogni parola, ogni clausola, è stata pesata con la consapevolezza che si stava scrivendo un nuovo capitolo per milioni di vite. Nonostante il governo israeliano fosse diviso, il consenso è stato raggiunto venerdì, superando le barriere di una politica interna lacerata.