Caos treni si allunga l’ombra del sabotaggio | trovata una catena da bici su una fune elettrica

Negli ultimi giorni ha regnato illungo la linea ferroviaria italiana. Prima c’è stato il guasto alla stazione di Milano l’11 gennaio che ha provocato ritardi fino a 2 ore, poi nei giorni successivi si sono susseguiti una serie di guasti e malfunzionamenti che hanno provocato disagi ai viaggiatori. L’inconsueta e anomaladi guasti e disservizi ha fatto gridare qualcuno al, ipotesi che si è fatta concreta in maniera preoccupante dopo che giovedì 16 gennaio alle 7:00 del mattino è stato ritrovato un cavo di sicurezza rivestito in gomma, utilizzato in genere per chiudere leclette, attorcigliato sulladella linea area di un binario alla stazione di Montagnana. Un episodio piuttosto grave che ha richiesto l’intervento della Digos della Questura di Padova.