Assalto al Giovinazzo. Il Forte a caccia di punti

Rinfrancato dal bel successo contro il Novara e dall’arrivo di Francesco ‘Chicco’ Rossi, anche se l’esperto fromboliere veneto, mamarmino d’adozione, non prenderà parte alla trasferta, la Canniccia Motor Clubparte alla volta diper affrontare, stasera, una delle squadre più in forma di quest’ultimo periodo. A raccontare l’ultima settimanamarmina, con la relativa vigilia, è l’allenatore Mirko De Gerone. Mirko che vigilia è stata? "Una vigilia tranquilla, resa ancor più serena dalla firma di Rossi che dà ulteriore profondità alla rosa. Si tratta di un giocatoree, soprattutto, di un uomo maturo che sa fare spogliatoio". Lui però non ci sarà? Mancherà qualcun altro? "Confermo che non partirà in aereo domani (oggi. ndr) con la squadra, perché ha ancora bisogno di allenarsi per rientrare in clima partita.