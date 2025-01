Ilgiorno.it - Treni e disservizi, nasce il comitato pendolari. “Basta ritardi e Lucente si dimetta”

Sondrio, 17 gennaio 2025 –. La petizione deivaltellinesi e valchiavennaschi per chiedere di rimuovere dall’incarico l’assessore regionali ai trasporti Francoha raggiunto le 2500 firme. Prosegue senza sosta, su tutto il territorio della provincia di Sondrio, la raccolta firme promossa ad inizio dicembre da un gruppo didella provincia per direalla incredibile serie diche, ormai ogni giorno, caratterizzano il trasporto ferroviario sulle linee valtellinesi e valchiavennasche. E non solo. Numerosi i cartelli per ottenerein orario sulla tratta Tirano-Milano L’invito ad esserci è stato accolto da rappresentanti di Cgil e Usb Nella petizione, rivolta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si chiede espressamente che “isiano in orario” e si chiedono “le dimissioni dell’assessore”.