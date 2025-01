Sport.quotidiano.net - Swim Project Codigoro, scatta il campionato

Parte domani alle 21 ildi pallanuoto Serie C girone 2 della, impegnata in trasferta nella piscina di Bolzano, della Rari Nantes Trento. Una stagione lunga 18 giornate per le 10 squadre inserite nel girone di competenza dal comitato Fin Veneto. Assieme aci saranno Isocell Orobica, Canottieri Bissolati, Piacenza Pallanuoto Academy, Virgiliana Mantova, Pallanuoto Como, Rari Nantes Trento, Rari Nantes Verona, Sporting Lodi e Stile Libero Preganziol. La squadra codigorese seguita dal tecnico David Vecchiattini, alla sua prima esperienza nelsuperiore, lotterà per la salvezza. "Per raggiungere questo scopo – precisa il mister – il fattore campo gara sarà fondamentale, poiché in questa categoria si potrà giocare sia in campi da 30 che da 25 metri in base alle dimensioni della piscina.