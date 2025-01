Inter-news.it - Sucic nel mirino dell’Inter: una strategia! Il punto sul croato – Sky

L’Inter ha avviato contatti con la Dinamo Zagabria per Petar, giovane centrocampista. Arrivano gli ultimi aggiornamenti.SEGUITO – L’Inter è in trattative con la Dinamo Zagabria per, talentuoso centrocampista. Secondo Gianluca Di Marzio, in collegamento su Sky Calciomercato – L’Originale, l’Inter ha manifestato un forte interesse per l’acquisto didalla Dinamo Zagabria. I nerazzurri stanno valutando diverse opzioni per portare il centrocampista a Milano, soprattutto a giugno. Questo interesse concreto sottolinea la volontàdi rafforzare il proprio centrocampo con giovani talenti, Tomas Perez docet., l’Inter è sul giocatore: c’è unachiara– Ilmanca dal campo da novembre a causa di un infortunio al metatarso. I nerazzurri avrebbero in mente unafunzionale all’esigenza di portare il classe 2003 a Milano in una forma adeguata per poter competere in nerazzurro.