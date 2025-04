Perugia caso di meningite scatta profilassi avvisati i contatti stretti del paziente

Perugia, 26 aprile 2025 – Un caso di meningite da meningococco Neisseria meningitidis in una persona attualmente ricoverata all'ospedale di Perugia è stato notificato al Servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 che sta svolgendo l'inchiesta epidemiologica contattando telefonicamente tutte le persone che potrebbero aver avuto un potenziale contatto stretto con il paziente.Leggi il canale Salute de La NazioneLa meningite da meningococco - spiega l'azienda sanitaria - è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona. E' un germe molto labile al di fuori dell'organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Il periodo di incubazione è di due-dieci giorni ma la contagiosità è limitata ai sette giorni precedenti l'insorgenza dei primi sintomi.

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 ha ricevuto la segnalazione di un caso di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco). Il paziente, attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ha sviluppato i sintomi della malattia il 25 aprile. La meningite da meningococco è una malattia infettiva che si trasmette attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona.

