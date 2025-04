Convocati Monza per la Juve out in cinque la lista completa di Nesta per il match dell’Allianz Stadium

Convocati Monza per la Juve: out in cinque, la lista completa di Nesta per il match dell’Allianz Stadium in programma domani alle ore 18.00Domani sera la Juve ospiterà il Monza in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Nesta ha diramato la lista dei suoi Convocati: out Izzo, D’Ambrosio, Gianvoula, Gagliardini e Keita.Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.Difensori: Broon, Lekovi?, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Carboni, Palacios.Centrocampisti: Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Colombo, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria.Attaccanti: Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Martins, Forson. .com Juventusnews24.com - Convocati Monza per la Juve: out in cinque, la lista completa di Nesta per il match dell’Allianz Stadium Leggi su Juventusnews24.com per la: out in, ladiper ilin programma domani alle ore 18.00Domani sera laospiterà ilin occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.ha diramato ladei suoi: out Izzo, D’Ambrosio, Gianvoula, Gagliardini e Keita.Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.Difensori: Broon, Lekovi?, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Carboni, Palacios.Centrocampisti: Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Colombo, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria.Attaccanti: Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Martins, Forson. .com

