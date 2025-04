Se ne fa un altro Ma stavolta è un miracolo Un viaggio nella crisi dei papi e uno sguardo alla storia attuale

papi ce n’erano addirittura tre: uno a Roma, uno a Pisa e uno ad Avignone. Una situazione paradossale che si era sviluppata dopo quarant’anni di crisi dell’autorità papale, dal 1378 fino al conclave di Costanza, celebrato l’11 novembre 1417.La crisi era solo l’apice di tensioni che affondavano le radici già nel XII secolo, quando i contrasti tra imperatore e papato avevano diviso le città italiane tra guelfi e ghibellini. Anche il vescovo aretino Guido Tarlati veniva considerato un “antipapa”, vicino all’imperatore che lo aveva incoronato.Nel pieno del grande scisma d’Occidente, Roma aveva Gregorio XII, Avignone Benedetto XIII, e nel 1409 Pisa cercò di risolvere la crisi eleggendo un terzo papa, Giovanni XXIII. Solo il Concilio di Costanza pose fine alla frammentazione: Gregorio e Giovanni rinunciarono, Benedetto fu deposto, e venne eletto Martino V (Odo Colonna), ristabilendo l’unità della Chiesa. Lortica.it - “Se ne fa un altro!” Ma stavolta è un miracolo? Un viaggio nella crisi dei papi e uno sguardo alla storia attuale Leggi su Lortica.it Nei primi anni del 1400, dice n’erano addirittura tre: uno a Roma, uno a Pisa e uno ad Avignone. Una situazione paradossale che si era sviluppata dopo quarant’anni didell’autorità papale, dal 1378 fino al conclave di Costanza, celebrato l’11 novembre 1417.Laera solo l’apice di tensioni che affondavano le radici già nel XII secolo, quando i contrasti tra imperatore e papato avevano diviso le città italiane tra guelfi e ghibellini. Anche il vescovo aretino Guido Tarlati veniva considerato un “antipapa”, vicino all’imperatore che lo aveva incoronato.Nel pieno del grande scisma d’Occidente, Roma aveva Gregorio XII, Avignone Benedetto XIII, e nel 1409 Pisa cercò di risolvere laeleggendo un terzo papa, Giovanni XXIII. Solo il Concilio di Costanza pose fineframmentazione: Gregorio e Giovanni rinunciarono, Benedetto fu deposto, e venne eletto Martino V (Odo Colonna), ristabilendo l’unità della Chiesa.

