Rimosso con elicottero lo storico bivacco Locatelli al via il restauro

Un'operazione tanto attesa quanto spettacolare quella avvenuta sabato 26 aprile sul Monte Due Mani, dove lo storico bivacco Locatelli-Milani-Scaioli è stato rimosso dalla sua posizione a 1657 metri di altitudine per essere sottoposto a un completo intervento di restauro.

IL BIVACCO LOCATELLI “VOLA VIA” DAL DUE MANI. TORNA DOPO IL RESTAURO. LE IMMAGINI - BALLABIO - Come anticipato qualche giorno fa, oggi fa in cima al Monte Due Mani di fronte a Ballabio è stato rimosso lo storico bivacco 'Locatelli', con l'uso dell'elicottero. Nei prossimi mesi il biv ... 🔗ballabionews.com

IL BIVACCO LOCATELLI “VOLA VIA” DAL MONTE DUE MANI. TUTTE LE IMMAGINI - BALLABIO – Come anticipato qualche giorno fa, oggi fa in cima al Monte Due Mani di fronte a Ballabio è stato rimosso lo storico bivacco ‘Locatelli’, con l’uso dell’elicottero. Nei prossimi mesi il ... 🔗valsassinanews.com

