Nasce un nuovo punto book crossing al Conservatorio G Martucci di Salerno Legge

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, un nuovo punto book crossing promosso dall’associazione Salerno Legge: un angolo dedicato allo scambio libero di libri, aperto a studenti, docenti e cittadini. Salernotoday.it - Nasce un nuovo punto book crossing al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno Legge Leggi su Salernotoday.it Sarà inaugurato lunedì 28 aprile alle ore 10:30, all’interno delStatale di Musica “Giuseppe” di, unpromosso dall’associazione: un angolo dedicato allo scambio libero di libri, aperto a studenti, docenti e cittadini.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Counseling Point, nasce il nuovo punto di ascolto gratuito di InformaDonna - Firenze, 5 aprile 2025 - Nasce a Firenze il Counseling Point, un nuovo punto di ascolto gratuito su appuntamento alla Casa delle Donne di via delle Vecchie Carceri 8 a Firenze, grazie alla collaborazione tra InformaDonna e la Professional Counseling School. “Il Counseling Point è il nuovo servizio che ad un anno dalla nascita della Casa delle Donne va ad affiancare un’offerta già molto ricca in questa struttura così preziosa per tutta la città – dice l’assessora alle Pari Opportunità e ai Diritti Benedetta Albanese – dietro iniziative come questa, che non devono mai essere date per scontate, ... 🔗lanazione.it

Counseling Point, nasce il nuovo punto di ascolto gratuito di InformaDonna - Nasce a Firenze il Counseling Point, un nuovo punto di ascolto gratuito su appuntamento alla Casa delle Donne di via delle Vecchie Carceri 8 a Firenze, grazie alla collaborazione tra InformaDonna e la Professional Counseling School. “Il Counseling Point è il nuovo servizio che ad un anno dalla... 🔗firenzetoday.it

Come nasce Mi ami mi odi, il nuovo singolo, che poi titola anche il nuovo album di Elodie - Mi ami o mi odi per Elodie è insieme il nuovo singolo, disponibile dal 4 aprile, prodotto da Dardust, nonché il nuovo album, in uscita il 2 maggio. Nel nuovo brano si fondono sonorità pop, elettroniche e orchestrali, evidenziando la continua evoluzione artistica di questa autentica pop star italiana e la sua capacità di sperimentare nuovi orizzonti musicali (il videoclip sarà invece diretto da Attilio Cusani). 🔗gqitalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce un nuovo punto book crossing al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno Legge; Inaugurato al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno il punto book crossing di Salerno Legge; Infopoint Protezione Civile - Rischio sismico e bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Incontro informativo con i cittadini; Prendi un libro, lascia un libro: in città nasce il bookcrossing. Ecco dove. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nasce un nuovo punto book crossing al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno Legge - L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Provenza, è stata resa possibile grazie all’entusiasmo e al supporto organizzativo della dott.ssa Luciana Giordano, direttrice amministrativa del Conserv ... 🔗salernotoday.it