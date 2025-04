Decontribuzione effetto boomerang secondo Elsa Fornero ‘giù il potere d’acquisto degli stipendi’

Decontribuzione doveva aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, ma ha innescato effetti imprevisti. Elsa Fornero spiega come, in alcuni casi, il vantaggio salariale si sia trasformato in un aumento delle tasse, alimentando il dibattito su pensioni, salari e sostenibilità previdenziale. L’aumento dell’aspettativa di vita e l’impatto sulla pensione secondo l’ISTAT, nel 2024 si è . Decontribuzione, effetto boomerang secondo Elsa Fornero: ‘giù il potere d’acquisto degli stipendi’ Scuolalink. Scuolalink.it - Decontribuzione, effetto boomerang secondo Elsa Fornero: ‘giù il potere d’acquisto degli stipendi’ Leggi su Scuolalink.it Ladoveva aumentare ildei lavoratori, ma ha innescato effetti imprevisti.spiega come, in alcuni casi, il vantaggio salariale si sia trasformato in un aumento delle tasse, alimentando il dibattito su pensioni, salari e sostenibilità previdenziale. L’aumento dell’aspettativa di vita e l’impatto sulla pensionel’ISTAT, nel 2024 si è .ilScuolalink.

Se ne parla anche su altri siti

Varenna è la capitale del Lario, turisti a quota 200mila: sold out sì, ma si teme l’effetto boomerang: “Regolamentare arrivi senza renderla snob” - Varenna (Lecco) - Meglio di Bellagio, Cernobbio, Tremezzo. Americani, inglesi, australiani, tedeschi, francesi, cinesi, arabi... Matrimoni da favola, fidanzamenti, addii al celibato, party... La Piccola perla del lago di Como sta superando le grandi perle. La vera capitale del Lario si è spostata ora è Varenna: quasi 200mila turisti all’anno, tutto l’anno; sold out in ogni stagione e per ogni occasione; lago, ma anche ville, monumenti, gallerie d’arte. 🔗ilgiorno.it

Per ridurre le emissioni il settore marittimo valuta i biocarburanti. Ma si rischia effetto boomerang - L’Organizzazione marittima internazionale punta a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 in uno dei settori “hard to abate”. E lo farà anche attraverso il nuovo Global Fuel Standard a cui dovranno attenersi i carburanti considerati ‘a basse emissioni di carbonio’ e che dovrà essere definito entro aprile 2025. Ma l’assenza di criteri chiari sui biocarburanti, soprattutto quelli di prima generazione, prodotti da colture alimentari come olio di palma e di soia, potrebbe portare a un incremento sostanziale del loro utilizzo, aggravando l’impatto climatico del settore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump, il prezzo delle uova e l'effetto boomerang - Roma, 17 febbraio 2025 – Da quanto Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti d’America, gli occhi del mondo sono tutti alle possibili mosse in campo economico che il Tycoon potrà adottare. Si teme, con alcuni segnali concreti già evidenti, che Trump ricominci con le sue politiche protezioniste già adottate nel corso della sua prima legislatura, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di perdite per i mercati globali. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Decontribuzione sotto accusa: l’effetto boomerang sugli stipendi spiegati dalla Fornero; Svimez: con lo stop alla decontribuzione Sud a rischio 25mila posti di lavoro; Taglio al cuneo fiscale: estensione fino a 40mila euro di reddito; In Italia scende il rischio povertà tra misure fiscali e assegno unico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Decontribuzione sotto accusa: l’effetto boomerang sugli stipendi spiegati dalla Fornero - Una seconda fascia a rischio è costituita ... per evitare effetti distorsivi. The post Decontribuzione sotto accusa: l’effetto boomerang sugli stipendi spiegati dalla Fornero appeared first ... 🔗msn.com

Decontribuzione sotto accusa: l’effetto boomerang sugli stipendi spiegati dalla Fornero - Sebbene la modifica non si applichi nell’immediato, a partire dal 2027 l’età per l’accesso alla pensione verrà aggiornata secondo ... dalla decontribuzione, pur avendo effetti positivi ... 🔗investireoggi.it

Effetto boomerang: tutte le auto elettriche americane colpite dai dazi - Con l’arrivo dei nuovi dazi del 25% sulle auto importate, il mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti si è rivelato più vulnerabile che mai. Il colpo non ha riguardato solo le auto cinesi o ... 🔗msn.com