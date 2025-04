LIVE Berrettini Giron 6 7 7 6 6 1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA vittoria generosa in rimonta ma preoccupa il dolore agli addominali

20.40 Amici di OA Sport, siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.20.30 Due ore e trentatré minuti caratterizzati dalla sofferenza per Matteo Berrettini, il quale ha perso il primo set al tie-break dopo aver avuto l'opportunità di vincere il primo parziale, tre le palle set consecutive non sfruttate. Poi la reazione d'orgoglio, il secondo tie-break e, complice un doppio fallo di Marcos Giron, la conquista del secondo parziale. Inizio di terzo invece caratterizzato dal problema all'addome, che ha lasciato incognite in merito alla prosecuzione della partita del romano. Matteo ha stretto i denti, ha abbassato la velocità del servizio, e grazie ad un Giron rimasto con la testa ancora ai punti cruciali del set precedente, ha chiuso agevolmente con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1.

LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde insidie per il romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro tra Matteo Berrettini e Marcos Giron, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025. Dopo il percorso al torneo di Montecarlo, culminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, poi finalista, Matteo Berrettini torna in campo, e torna nel posto in cui ha disputato l’unica finale 1000 della carriera. 🔗oasport.it

LIVE Berrettini-Giron 6-7, 7-6, 5-0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: Matteo ad un passo dalla vittoria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00 5-0 Game Berrettini!!! Consolida anche il secondo break l’azzurro, grazie al dritto vincente. Sebbene non sia nel miglior stato fisico possibile, il romano sembra giocare più serenamente questo terzo set. 40-30 Servizio e dritto inside out vincente. Una palla del 5-0. 🔗oasport.it

LIVE Berrettini-Giron 6-7, 7-6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: paura per l’azzurro, problemi agli addominali? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00 20.00 Parte in questo momento il medical timeout. 19.59 Che sfortuna per Matteo. Ricordiamo che anche in tempi passati l’azzurro ha sofferto nella zona dell’addome. Nel novembre del 2021, Berrettini si ritirò nel match delle ATP Finals contro Zverev proprio per il problema che lo sta coinvolgendo oggi. 🔗oasport.it

Madrid Open 2025, la diretta. Berrettini batte Giron: 6-7, 7-6, 6-1; Arnaldi batte Djokovic 6-3, 6-4; Musetti supera Etcheverry 7-6, 6-2, Sonego ko con De Minaur: 2-6, 3-6;; Berrettini e Arnaldi-Djokovic diretta Atp Madrid: le partite di oggi; Tennis, Atp Madrid Open: Darderi si ritira contro Tiafoe - Darderi si ritira contro Tiafoe; ATP Madrid LIVE: Berrettini sotto di un set con Giron. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio non semplice nel pomeriggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00 14.12 ... 🔗oasport.it

Atp Madrid, Berrettini al 3° turno: Giron battuto 6-7, 7-6, 6-1 - Matteo Berrettini soffre ma accede al 3° turno del Madrid Open: l'azzurro ha superato in rimonta lo statunitense Marcos Giron con i parziali di 6-7, 7-6, 6-1. Da valutare l'entità di un guaio nella zo ... 🔗sport.sky.it

Tennis: Berrettini avanti a Madrid, supera Giron e i guai fisici - Matteo Berrettini avanti nel Master 1000 di Madrid. Sul campo 4 della Caja Magica, il 29enne romano, n.31 del ranking e 30 del seeding, in campo dal secondo turno come tutte le 32 teste di serie, ha ... 🔗ansa.it